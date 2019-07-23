​Сургутянка пыталась вернуть 400 тысяч рублей, но стала жертвой мошенника и потеряла еще 200 тысяч

В дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило заявление от женщины, которая заявила о том, что она стала жертвой телефонного мошенника.

Как рассказала потерпевшая, в июне 2019 года на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился юристом некой компании. Он начал выяснять, приходилось ли женщине ранее терять деньги. Сургутянка рассказала о том, что однажды она инвестировала более чем 400 тыс рублей в одну из торговых компаний, однако фирма «проиграла» при торгах. Тогда злоумышленника предложил женщине свои услуги. Спустя время он вновь связался с ней и заявил, что на данный момент ее потерянные деньги находятся в иностранном банке, а для их возврата необходимо осуществить их перевод в другую финансовую организацию. За что нужно заплатить процент в размере 74500 рублей, а также 13 процентов от возвращаемой суммы, что составляет примерно 193 тысячи рублей. Сургутянка поверила и перевела мошеннику деньги.

Когда в итоге обещанных денежных средств она не получила, то обратилась в полицию.

«По факту правонарушения начались оперативные мероприятия, устанавливается гражданин, который связывался с потерпевшей путем звонков на мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и по действующему законодательству преступнику грозит лишение свободы на срок до шести лет и штраф в размере до 80 тысяч рублей», — рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Югры.