Во дворах Сургута жителям начали объяснять новые правила обращения с мусором

Сотрудники администрации Сургута проводят разъяснительные беседы с жителями многоэтажек о новых правилах обращения с мусором. Одну из первых встреч провели во дворе дома №6/2 по улице Лермонтова.

Вопросы у жильцов вызвала необходимость платить отдельно за вывоз мусора региональному оператору. Многие хотели бы делать это по-старому — управляющей компании. Как выяснилось, это возможно. Но для этого собственникам нужно было провести общее собрание жильцов и принять соответствующее решение. Они могут сделать это и сейчас, но за июль должны будут заплатить по новым правилам представителю регионального оператора в Сургуте.

Больше всего претензий у жильцов вызывает то, что инфраструктура для раздельного сбора мусора и утилизации не создана, а деньги с людей уже собирают. Сотрудники администрации уверяют, что деньги, полученные сейчас, пойдут на создание соответствующей инфраструктуры. Но это не нашло понимание среди жителей.

Почему с нас сейчас требуют деньги? Ничего же не создано для раздельного сбора мусора. Ну разложим мы его по разным бакам, а его все равно повезут на одну свалку и там все в кучу свалят,– задавались вопросами многие из тех, кто собрался во дворе.

Спорной остается и ситуация с новыми мусорными контейнерами. По словам представителей администрации, округ выделил на их покупку 80 миллионов рублей на весь регион. Но для жителей непонятно, куда и как их нужно ставить.

«Где их ставить? У нас тут детская площадка во дворе, от нее, по идее, до мусорных баков должно быть расстояние в 20 метров. Но тогда баки ставить просто некуда», – недоумевали жители.

Представители администрации раздали всем инструкции с подробным порядком обращения с мусором. После этого прозвучал последний вопрос от жильцов дома:

Почему собрания начали проводить и что-то объяснять только сейчас, а не до того, как новые правила ввели? Неужели нельзя было все заранее сделать?