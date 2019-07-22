​Сургутянин постит в Instagram «состарившихся» мертвых знаменитостей и подписывает фото ироничными стихами

Сургутянин Дмитрий Пею в своем Instagram-профиле делится фотографиями мертвых знаменитостей, искусственно состаривая их через программу FaceApp. Кроме того, он подписывает посты ироничными четверостишьями собственного сочинения, часто на остросоциальную тематику.

«Идея возникла на волне популярности приложения FaceApp и упадка к интересу личностей, которые оставили вклад в развитие различных сфер нашей жизни — будь то литература, музыка, кино, — поделился с корреспондентом СИА-ПРЕСС создатель нестандартного аккаунта. — Задумка публикаций в том, что многие из тех, кто на фото, уже не столкнутся с теми проблемами, которые мы имеем».

Так, героями постов Дмитрия уже стали солист группы Nirvana Курт Кобейн,

космонавт Юрий Гагарин,

поэт Владимир Маяковский и многие другие.

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