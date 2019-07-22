​В Сургуте полиция нашла мужчину, который в пьяной драке покалечил друга

На прошедших выходных в сургутскую полицию обратились представители одной из больниц, сообщив, что в медучреждение поступил тяжелораненый 49-летний мужчина.

По горячим следам специалисты УМВД нашли злоумышленника. Им оказался 51-летний сургутянин, который уже привлекался к уголовной ответственности. Как поясняют сотрудники полиции, рядом с жилым домом на улице Сосновая мужчины распивали алкоголь, в результате между ними произошел конфликт, который окончился дракой. За время потасовки потерпевший получил несколько переломов и рублено-резанные раны головы и шеи.

Отмечается, что сейчас напавший задержан и помещен в изолятор временного содержания. На мужчину заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.