​В Сургуте осудили гражданина Азербайджана, у которого изъяли алкоголь на пять миллионов рублей

Сургутский городской суд признал виновным гражданина Азербайджана, который незаконно продал алкоголь в 2018 году. Как сообщается на сайте прокуратуры Югры, осенью прошлого года сотрудники полиции изъяли у мужчины больше 43 тысяч бутылок. Стоимость алкоголя суммарно составляет более пяти миллионов рублей. Немаркированный алкоголь продавался с этикетками существующих брендов по заниженной цене.

В прокуратуре Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что виновный будет отбывать срок в течение следующих полутора лет в исправительных колониях общего режима на территории России. Также он должен будет выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Изъятый алкоголь суд постановил уничтожить.