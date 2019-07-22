​Сургутян приглашают бесплатно провериться на онкологические заболевания

В Сургутской окружной клинической больнице пройдут бесплатные приемы врача–онколога и оториноларинголога. Горожане, считающие себя подверженными риску онкологических заболеваний головы и шеи, смогут пройти обследование.

«День открытых дверей для пациентов с патологией органов головы и шеи» состоится в субботу, 27 июля, с 8.00 до 13.00 по адресу улица Студенческая, 14/1.

Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе Сургутской ОКБ.

Специалисты отмечают, что каждый год в мире фиксируют свыше 500 тысяч случаев злокачественных опухолей головы и шеи, более 270 тысяч больных умирают от этого заболевания.

Напомним, подробно об онкологических заболеваниях в студии siapress.ru рассказывали врачи СОКБ. Эфир доступен по ссылке.