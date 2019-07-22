Жители Сургута жалуются на желтый дым на территории ГРЭС-2

В Сургуте на территории ГРЭС-2 жители города заметили желтый дым, об этом он сообщили в городском сообществе «К-Информ». Сейчас, когда весь город окутан туманом, сильно бросается в глаза дымка смугло-желтого цвета, которая выходит из труб.

У пользователей сети возникают вопросы о причинах данного явления и того, насколько это безопасно. Источники ИА СИА-ПРЕСС связанные с ГРЭС-2 сообщили, что дым, который исходит из труб, не несет в себе угрозы для населения.

Кроме того, подробный комментарий СИА-ПРЕСС специалисты Сургутской ГРЭС-2 обещали предоставить по официальному запросу.