На суде по делу экс-главы Сургута Дмитрия Попова выступил бывший главный архитектор города. Что он сказал

На очередных слушаниях по «песочному делу» экс-главы Сургута Дмитрия Попова в качестве свидетеля выступил бывший главный архитектор города Алексей Фокеев. Он был вызван для того, чтобы дать показания по одному из эпизодов, которое вменяют Дмитрию Попову – превышение должностных полномочий при покупке детского сада на улице Профсоюзов, 38 в 2014 году. По мнению следствия, сделка была проведена без торгов и нанесла бюджету города ущерб в 70 миллионов рублей. В нарушении подозревают экс-главу Сургута. Однако, как рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС адвокат Дмитрия Попова Сергей Харь, показания Алексея Фокеева не подтвердили выводов следствия.

«По его словам, глава города никак не мог повлиять на вопрос покупки этого детского сада. Фактически, распоряжение о приобретении помещения и деньги пришли из округа. Поэтому, кстати, непонятно, как можно было нанести ущерб муниципальному бюджету – деньги же не городские», – отметил Сергей Харь.

Напомним, что по сообщениям СМИ, в отношении самого Алексея Фокеева также велось расследование по поводу якобы имевшихся нарушений на 13 миллионов рублей при строительстве школы № 31 в том же 2014 году. Подробнее о возможных причинах уголовного преследования Алексея Фокеева можно прочитать на СИА-ПРЕСС.