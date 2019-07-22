​В Сургуте сгорела квартира на улице Билецкого

В понедельник, 22 июля, ночью в жилом доме, расположенном на улице Семена Билецкого в Сургуте, произошел пожар. Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС Югры, возгорание произошло на 13 этаже, огонь покрыл всю площадь однокомнатной квартиры. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

«Информация о возгорании поступила в 3.48, уже спустя пять минут специалисты прибыли на место происшествия. Из дома эвакуировали 25 человек, в числе которых семь детей. В общем тушение заняло 17 минут. От подразделений МЧС России привлекалось восемь единиц техники и 27 человек личного состава для ликвидации пожара», — пояснили сотрудники ведомства.

Также в беседе с СИА-ПРЕСС начальник пресс-службы окружного МЧС Вадим Симоненко пояснил, что точной информации о пострадавших сейчас нет — из окна 15 этажа того же дома выпал человек. Обстоятельства произошедшего уточняются.