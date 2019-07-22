Дым над Сургутом проверит Роспотребнадзор

И-за появившегося над Сургутом в воскресение дыма от лесных пожаров в Красноярском крае в городе проверят качество воздуха днем 22 июля. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора в Сургуте и Сургутском районе: «Пробы воздуха будут взяты в течение дня. Результаты будут после».

Напомним, что дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Югры в субботу и накрыл Нижневартовск. Сургут затянуло смогом в воскресение утром. Администрация города сообщила, что в пробах воздуха содержание углекислого газа находилось в пределах нормы. К вечеру дым долетел до Нефтеюганска.