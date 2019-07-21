В Сургуте загорелся автомобиль, но помощь пожарных не понадобилась

В Сургуте на улице Павлика Морозова загорелся автомобиль «MazdaCX-7», сообщает сайт ГУ МЧС по Югре. Возгорание произошло около 17:00 и было ликвидировано еще до приезда пожарного расчета. Сейчас сотрудники противопожарной службы будут устанавливаться причины возгорания.

Напомним, что в ночь с субботы на воскресение в Нижневартовске произошел пожар в здании городской администрации. Возгорание быстро ликвидировали и уже стали известны причины происшествия. А в это время Нижневартовск затянуло смогом.