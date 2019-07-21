У сургутянина украли все вещи, пока он ходил купаться

Вечером в субботу 20 июля у жителя Сургута украли все вещи, пока он отдыхал на берегу Оби. Об этом сообщает сайт УМВД по Югре. По информации правоохранительных органов, мужчина пошёл купаться, оставив свои вещи на берегу без присмотра. Когда он вернулся, то своего имущества уже не обнаружил. Общая сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов Сургутского района проводят расследование и ищут злоумышленника

Полиция просит жителей округа соблюдаться осторожность во время отдыха и не оставлять свои вещи присмотра.

Напомним, что тем же вечером сургутянин едва не утонул водохранилище ГРЭС недалеко от поселка Финский.