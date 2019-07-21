Администрация Сургута рассказала о результатах исследования состава воздуха после появления смога над городом

Содержание углекислого газа в пробах воздуха, взятых сегодня в Сургуте после появления смога над городом, находится в пределах нормы. Об этом сообщает сайт администрации Сургута.

«В пяти точках города были проведены замеры на загрязненность воздуха. Превышения уровня предельно допустимой концентрации углекислого газа в воздухе не обнаружено», – говорится в сообщении.

Также власти Сургута подтверждают, что дым над городом является следствием лесных пожаров в Красноярском крае, о чем ранее сообщили в окружном МЧС.

Напомним, что за два дня смог накрыл Нижневартовск и Сургут.