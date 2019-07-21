В Сургуте молодые семьи вышли на пикет против действий Ипотечного агентства Югры, которое требует с них сотни тысяч рублей

В Сургуте в воскресение 21 июля в сквере 31-го микрорайона прошел пикет против действий Ипотечного агентства Югры. Его участниками стали молодые семьи города, которые требуют от агентства прекратить взыскивать с них крупные суммы денег.

«На пикет пришли 18 человек, которые протестуют против беспредела, устроенного ипотечным агентством Югры. Рабочая группа, созданная окружным правительством, нашу проблему так и не решила. Поэтому мы будем и дальше бороться за наши права и права наших детей», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС организаторы пикета в группе «Сургут для детей» в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, что Ипотечное агентство Югры требует с молодых семей округа вернуть компенсацию процентной ставки, которую те получили при оформлении льготной ипотеки. Пикеты против действий агентства проходят в разных городах Югры, а также в Тюмени. С просьбой проверить работу агентства на предмет нарушения уголовного законодательства в Следственный комитет обратилась федеральная общественная организация.

Редакция СИА-ПРЕСС на прошедшей неделе в течение трех дней пыталась дозвониться до Ипотечного агентства Югры, но на звонки так никто и не ответил.