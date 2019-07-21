В МЧС Югры рассказали, почему Сургут затягивает дымом

Дым, который появился над Сургутом утром в воскресение 21 июля, скорее всего, вместе с ветром пришел из Красноярского края, где сейчас бушуют крупные лесные пожары. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по Югре Вадим Симоненко.

«Мы каждые три часа делаем облет территорий и на данный момент ни в Сургутском, ни в Нижневартовском районах лесные пожары не зафиксированы. С вероятностью, близкой к 100-процентной, дым пришел из Красноярского края, где горят большие площади леса. Такое уже было в прошлые годы, когда до Югры долетал дым из других регионов», – объяснил Вадим Симоненко.

МЧС округа передало информацию о задымлении в Роспотребнадзор, который сейчас занимается анализом состава воздуха.

В сургутском аэропорту сообщили, что смог никак не повлиял на полеты самолетов. «На данный момент аэропорт работает в штатном режиме», – рассказали в справочной службе аэровокзала.

Напоминаем, что в субботу 20 июля дым от лесных пожаров в Красноярском крае накрыл Нижневартовск.