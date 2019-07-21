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В Сургуте спасли мужчину, который едва не утонул в водохранилище

В Сургуте вечером в субботу 20 июля на водохранилище ГРЭС недалеко от поселка Финский едва не утонул один из отдыхающих. Его спасли другие отдыхающие. Из воды мужчину вытащили другие отдыхающие, когда он был уже без сознания. Врачам скорой, которая приехала на место происшествия, удалось привести молодого человека в чувство. По словам медиков, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Напомним, что на прошлых выходных, рядом с пляжем недалеко от дачного кооператива «Виктория» автомобиль насмерть сбил одного из отдыхающих.


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Сегодня в 11:43, просмотров: 1321, комментариев: 0


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