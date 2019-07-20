В Сургуте за езду в нетрезвом виде задержали сотрудника ДПС

В Сургуте сотрудники отдела собственной безопасности управления МВД задержали инспектора дорожно-патрульной службы за езду в нетрезвом виде. Он прошел медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что водитель был пьян. Об этом сообщает информационное агентство К-Информ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что нарушитель был задержан во время своего больничного. В пресс-службе сургутского УМВД информагентству СИА-ПРЕСС рассказали, что дело передано в округ. Сотруднику ДПС грозит не только лишение водительских прав, но и снятие погон.