Народные дружины патрулируют парки и пляжи Сургута

Для предотвращения несчастных случаев на воде в Сургуте за работу взялись народные дружины, стоящие на страже безопасного отдыха там, где за ним не всегда может уследить полиция. Накануне вечером дружинники пригласили представителей СМИ и продемонстрировали, как проходят их рейды.

В Сургуте нет пригодных для купания водоемов, однако люди продолжают плавать в запрещенных местах, рискуя не только штрафом, но и своим здоровьем. Чаще всего это происходит ближе к вечеру, поэтому и рейды проходят вечером. Например, в парке «За Саймой».

Председатель территориального общественного самоуправления Виктор Бельских, негласно возглавляющий дружину, отмечает, что сегодня в общественных местах гораздо реже распивают спиртные напитки и реже купаются там, где нельзя.

Если дружинники не встречают купающихся или людей, употребляющих алкоголь, то они просто проводят беседы с другими отдыхающими о правилах поведения на воде.

Иначе ситуация обстоит с теми, кто нарушает правила и все же лезет в воду. Во время показательного рейда попался один такой молодой человек. Отряд добровольцев заметил его, но решил обойтись предупреждением и профилактическим разговором.

Обычно люди относятся с пониманием к наставляющим речам волонтеров. Те, кто постарше, вспоминают советские народные дружины, а кто помладше не решаются спорить.

Большинство сургутян, с которыми корреспонденту СИА-ПРЕСС удалось пообщаться за этот вечер, недовольны отсутствием в городе нормальных мест для отдыха: «Ведь можно же как-то очистить воду в Сайме. Почему этим никто не занимается? Неудивительно, что в жару купаются. А что нам еще остается делать?»