​Следственный комитет проверит оба инцидента с вынужденными посадками самолетов Utair

СКР начал проверки по факту двух инцидентов, произошедших 19 июля с самолетами авиакомпании Utair, летевшими из Самары в Сургут, а также из Сургута в Москву. Напоминаем, что первый боинг, не долетев до места назначения, был вынужден сесть в Екатеринбурге, а второй — вернуться в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика технической неисправности.

«Запрошены документы о причинах технической неисправности воздушного судна, о принятых мерах по устранению технической неисправности, сведения о квалификации экипажа воздушного судна, опрашиваются наземные службы аэропорта, а также представители авиакомпании, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ об обоих инцидентах.

Utair уже не в первый раз сталкивается с проблемами на регулярных рейсах. В мае 2019 года самолет авиакомпании кружил в небе в районе Нефтеюганска после вылета из аэропорта Сургута в Самару. И в том же месяце Boeing 737-500, вылетевший из Сургута в Худжанд, тоже был вынужден кружить в небе, вырабатывая топливо для возвращения в аэропорт.