В честь Международного дня шахмат в Сургуте пройдет большой турнир

Сегодня, 20 июля, отмечается Международный день шахмат. В честь этого в Сургуте пройдет открытый турнир по быстрым шахматам.

"Праздник логики и стратегии состоится в ШШК «Белая ладья» на улице Энтузиастов, 45. Регистрация участников начнётся в 16:30", — сообщает на своей странице в соцсети ВКонтакте глава Сургута Вадим Шувалов.

Организатором турнира выступает Федерация шахмат города Сургута. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3462) 64-14-15.

Для всех любителей шахмат напоминаем, что с 9 сентября по 4 октября в Ханты-Мансийке пройдет кубок мира по шахматам. В этом году побороться за звание лучшего приедут 128 претендентов из 50 стран мира.