​В Сургуте отец забыл ребенка в машине на жаре // ВИДЕО

Сургутяне нашли плачущего ребенка в запертой машине неподалеку от парка за Саймой. Видео, где запечатлена ситуация, появилось на сайте информагенства «К-информ» без указания времени произошедшего.

Автор ролика отметил, что температура на солнце в тот момент составляла около +33.

В пресс-службе городской полиции корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали, что случай произошел 6 июля, соответствующий вызов поступил от очевидца в УМВД Сургута.

«Когда приехали сотрудники полиции, отец вместе с ребенком уже уехал. Специалисты опросили мужчину, от которого поступил вызов, и он рассказал, что очевидцы, увидели плачущего мальчика в машине на жаре и якобы достали его из автомобиля. Спустя некоторое время, отец вернулся, забрал ребенка, поблагодарил собравшихся за бдительность и уехал», — пояснили сотрудники полиции, отметив, что ребенок не пострадал.

Видео k-inform.com