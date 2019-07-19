​Следственный комитет начал проверку инцидента с самолетом Utair, вылетевшим из Сургута и вернувшимся на вынужденную посадку

Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начало доследственную проверку по факту инцидента с воздушным судном «Боинг 737» авиакомпании Utair, который выполнял рейс Сургут – Москва и вернулся для вынужденной посадки в аэропорт вылета. Об этом сообщило само ведомство.

Сейчас правоохранительные органы работают на месте происшествия, опрашивают наземные службы аэропорта, представителей авиакомпании. Основываясь на результатах проверки, сотрудники управления примут решение – следует ли возбуждать уголовное дело. Узнать подробности в Уральском следственном управлении на транспорте не удалось – в ведомстве не ответили на звонки редакции.

СИА-ПРЕСС пытался связаться с Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, но на звонки редакции никто не ответил.

Сегодня, 19 июля, самолет авиакомпании Utair вылетел из Сургута в Москву, но развернулся над Ханты-Мансийском и прилетел обратно в Сургут для вынужденной посадки. Причиной стал сработавший прибор технической неисправности. На борту воздушного судна в этот момент находилось 116 пассажиров, из них 14 детей и 5 членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме.