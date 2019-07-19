Сургутянин, чей дом снесли, пока он вышел по делам, отказался от новой квартиры и живет на улице

Сургутянин Виталий Голодняк, который до 2019 года проходил с советским паспортом и лишился балка, когда вышел из дома, отказывается от нового жилья, которое ему предоставляет администрация города. По его словам, он рассчитывает на вариант получше.

Мне предлагают квартиру в поселке Дорожный по коммерческому найму. Но зачем мне там жилье, в этой деревне, я хочу жить городской жизнью, где-нибудь ближе к центру Сургута. Да и коммерческий найм мне не нравится, хочу по соцнайму оформить жилье, – объяснил Виталий Голодняк.

Как рассказал директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Роман Богач корреспонденту СИА-ПРЕСС, коммерческий найм, оказывается, не сильно дороже социального.

«Я с ним встретился и объяснил ему, что такое коммерческий найм. Он почему-то считал, что это тоже самое, что найти квартиру по объявлению в газете. По факту, за коммерческий найм он будет платить 395 рублей в месяц плюс коммуналка. Это явно лучше того жилья, что у него было, я уже не говорю о его нынешнем положении, – пояснил Роман Богач. – И он был уверен, что поселок Дорожный – это какое-то захолустье. Хотя там уже давно отстроили современные дома и сделали инфраструктуру. Мы его хоть сегодня можем заселить в новую квартиру с туалетом и душем. Я ему уже даже предложил свои деньги, чтобы он съездил в Дорожный и посмотрел, какие там дома. Но он все равно отказался».

Отказался Виталий Голодняк и от предложения сотрудников управления по делам ГО и ЧС временно пожить в социальном центре «Альтернатива». Мужчина предпочел остаться на улице.

У сургутянина сейчас есть несколько вариантов. Первый – просто заселиться в квартиру, которую ему предлагает администрация. Второй – через суд добиваться социального найма. Правда, жить ему придется в том же поселке Дорожный, где у администрации есть свободные квартиры для переселения балочников. Третий – заселиться по коммерческому найму, а потом опять же добиваться перевода в социальный найм. Наконец, четвертый – его через суд могут принудить заключить договор коммерческого найма. Правда, администрация города навряд ли захочет пойти по этому пути.