​Администрация Сургута ищет подрядчика, который сделает капремонт в аварийном здании на улице Маяковского

Администрация Сургута объявила аукцион на капитальный ремонт своего здания на улице Маяковского, 15. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок. Начальная цена – почти 20,5 млн рублей. Заявки на участие можно подать до 26 июля, в этот же день пройдет аукцион, а работу нужно будет сдать до 20 февраля 2020 года. Это – лишь этап устранения аварийности у здания. Его полный ремонт (если он будет одобрен думой города) обойдется бюджету в 200 млн рублей.

В здании на Маяковского, 15, городские власти планируют разместить Единую дежурно-диспетчерскую службу города. Ныне ведомство базируется в здании арендованном у «Ростелекома» помещении на Кукуевицкого, 6. Соответственно, администрация планирует в будущем сэкономить деньги, выделяемые на аренду этих площадей.

Ранее муниципальное здание на Маяковского, 15, было признано аварийным, поэтому оттуда переселили несколько структурных подразделений администрации. В 2014 году их отправили в свежепостроенное «синее» здание на Гагарина, 11, которое город арендует у собственника за примерно 70 млн рублей в год.

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