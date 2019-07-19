​В Сургуте произошло задымление кафе на Тюменском тракте

В Сургуте на Тюменском тракте в кафе на первом этаже 18-этажного дома произошло задымление, об этом горожане сообщили в городском сообществе «К-Информ». По словам очевидцев, в помещении горели шторы и вытяжки. Однако в пресс-службе МЧС Югры корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что пожара в учреждении общепита не было — произошло задымление. По предварительной информации специалистов, происшествие случилось из-за подгорания еды.

«Первоначально поступил вызов о задымлении кафе. Когда специалисты прибыли, посетители и персонал уже эвакуировались. Сейчас на месте работает дознаватель. Как сообщили оперативные службы, отрытого горения не было», — отметили сотрудники окружного МЧС, уточнив, что пострадавших нет.