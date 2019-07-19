​В Сквере Старожилов в Сургуте начали реконструкцию моста

В Сквере Старожилов, аккурат за Дворцом Торжеств, начался ремонт моста. Как сообщил СИА-ПРЕСС депутат думы Сургута Максим Слепов, конкурс на проведение работ пытались провести два года, но безуспешно: заявок от компаний не поступало. В итоге проект мостового перехода пришлось упростить. Это помогло, подрядчик нашелся.

Сегодня утром к мосту уже привезли бетонные плиты.

Сумма работ составит примерно 20-22 млн рублей. Реконструкцию должны завершить уже в этом году. А в 2020-м будет проведено обустройство ближайшей к мосту территории (со стороны Кожно-венерологического диспансера).

Как СИА-ПРЕСС писало зимой, мост в Сквере Старожилов давно признан аварийным, движение по нему запрещено, но пешеходов это не останавливает. Ремонт позволит сделать мост безопасным и приведет его вид к общему стилю благоустройства Сквера Старожилов: кованые перила, современное освещение и прохожая часть из тротуарной плитки.