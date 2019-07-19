​В Сургуте будут судить бывшего работника колонии, которого подозревают в покупке наркотиков для заключенных за взятки

Следственный комитет передал в сургутский городской суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника городской колонии. Его подозревают в том, что в 2018 году он за взятки покупал заключенным колонии-поселения медицинские препараты, содержащие наркотические вещества. Размер «вознаграждения» для него колебался от 1000 до 2200 рублей. Всего следователи указывают на шесть таких случаев.

«Данные правонарушения были выявлены сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН, после чего все материалы были переданы в Следственный комитет»,–– рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УФСИН по ХМАО-Югре.

Все доказательства по делу уже собраны и отправлены в суд на рассмотрение. В скором времени будет назначена дата слушания.