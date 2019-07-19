​Сотрудники МЧС встретятся с сургутянами в лесу и расскажут о пожарной безопасности

В выходные дни сотрудники МЧС по Сургуту будут патрулировать пригородные лесные массивы. Специалисты ведомства проведут профилактические работы с отдыхающими сургутянами — раздадут памятки, проведут беседы о правилах посещения лесов и запрете разведения костров, а также дадут инструкции использования открытого огня.

В пресс-службе МЧС Югры корреспонденту СИА-ПРЕСС уточнили, что при обнаружении пожара горожанам необходимо сообщить о происшествии по телефонам «101» или «112». «Специалисты рекомендуют в первую очередь не создавать эти пожары. Но в случае обнаружения крупного пожара, конечно, необходимо звонить специалистам пожарной охраны. Однако, если возгорание небольшое, например, диаметром до пяти метров, и есть под рукой лопата, вода или другие средства тушения пожаров — лучше самостоятельно по возможности ликвидировать очаг горения», — пояснили в сотрудники ведомства.

Также в пресс-службе отметили, что с начала пожарного сезона в Югре было привлечено к административной ответственности 130 нарушителей правил пожарной безопасности. Штраф по данному правонарушению составляет от двух до трех тысяч рублей.

Специалисты спецслужб напоминают, что в Сургутском районе установлен третий из пяти классов пожарной опасности.