Самолет Utair час кружил в небе над Сургутом и вернулся обратно в аэропорт

Сегодня, 19 июля, самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс №286 Сургут-Москва (Внуково) был вынужден вернуться к месту отправления.

Boeing 737-500 долетел до Ханты-Мансийска, развернулся, намотал семь кругов недалеко от Сургута и приземлился в аэропорту. Посадка прошла успешно, с пассажирами все в порядке, сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе авиагавани. Информацию о причинах возникновения инцидента в небе над Югрой аэропорт согласился предоставить только по запросу.

По информации информационного агентства К-Информ, причиной разворота стал сработавший датчик разгерметизации салона.

Напоминаем, что в конце мая Boeing 737-500 авиакомпании Utair, вылетевший из Сургута в Худжанд, тоже был вынужден кружить в небе, вырабатывая топливо для возвращения в аэропорт.