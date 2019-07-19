С 20 июля из-за перекрытия участка дороги на 30 лет Победы — Маяковского в Сургуте изменится движение автобусов

В субботу, 20 июля, перекресток улиц 30 лет Победы и Маяковского в Сургуте будет закрыт для проезда — там будут прокладывать инженерные сети и «пробивать» дорогу к улице Университетской. Работы продлятся ориентировочно до середины октября. Администрация Сургута предупреждает, что из-за перекрытия изменятся схемы движения автобусов:

– № 2 – при движении от остановочного пункта «Трансагентство» по пр. Мира, ул. Маяковского, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина (остановочный пункт «Магазин 1000 мелочей»), б-р Свободы и далее по маршруту;

– № 3 – при движении от остановочного пункта «ул. Бахилова» по пр. Ленина, ул. Майская, ул. Энергетиков, б-ру Свободы, пр. Ленина (остановочный пункт «Магазин 1000 мелочей» – конечный)и далее по маршруту;

– № 5, 7 – при движении от остановочного пункта «ул. Энергетиков» по б-ру Свободы, пр. Ленина, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского и далее по маршруту;

– № 5А – при движении от остановочного пункта «УСЗН» по пр. Мира, ул. Маяковского, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина (остановочный пункт «Магазин 1000 мелочей»), б-ру Свободы и далее по маршруту;

– № 6, 8 – при движении с пр. Ленина, по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского и далее по маршруту;

– № 10 – при движении от остановочного пункта «ул. Энергетиков» по б-ру Свободы, пр. Ленина, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, пр. Мира (остановочный пункт «УСЗН»), ул. 30 лет Победы (остановочный пункт «32 микрорайон») – впрямом и обратном направлениях;

– № 12 – при движении от остановочного пункта «Трансагентство» по пр. Мира, пр. Пролетарский – в прямом и обратном направлениях;

– № 14А – при движении от остановочного пункта «Спорткомплекс» по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, пр. Мира (остановочный пункт «УСЗН»), ул. 30 лет Победы (остановочный пункт «32 микрорайон») – далее по маршруту;

– № 19 – при движении от остановочного пункта «Спорткомплекс» по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, пр. Мира (остановочный пункт «УСЗН»), пр. Пролетарский – в прямом и обратном направлениях;

– № 23 – при движении от остановочного пункта «ул. Майская» по ул. Энергетиков, б-ру Свободы, пр. Ленина (остановочный пункт «Магазин 1000 мелочей» – конечный).

– № 30 – при движении от остановочного пункта «ул. Бахилова» по пр. Ленина до конечного остановочного пункта «Университет» – в прямом и обратном направлениях;

– № 31 – при движении от остановочного пункта «ул. Энергетиков» по б-ру Свободы, пр. Ленина, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, в обратном направлении от остановочного пункта «33 микрорайон» по ул. 30 лет Победы, пр. Мира, ул. Маяковского, 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина, б-ру Свободы и далее по маршруту;

– № 34 – при движении от остановочного пункта «Оптика» по ул. Майской, пр. Ленина, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, пр. Мира (остановочный пункт «УСЗН»), ул. 30 лет Победы (остановочный пункт «32 микрорайон») – в прямом и обратном направлениях;

– № 40 – при движении от остановочного пункта «ДК «Строитель» по ул. 30 лет Победы, ул. Юности, ул. Университетская (остановочный пункт «20А микрорайон»), пр. Пролетарский; при движении в обратном направлении от остановочного пункта «33 микрорайон» по ул. 30 лет Победы, пр. Мира, ул. Маяковского, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина и далее по маршруту;

– № 69, 96 – при движении от остановочного пункта «33 микрорайон» по ул. 30 лет Победы, пр. Мира, ул. Маяковского, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина и далее по маршруту;

Сезонные маршруты:

– № 114, 117 – при движении от остановочного пункта «ул. Энергетиков» по б-ру Свободы, пр. Ленина (остановочный пункт «Магазин 1000 мелочей»), ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, пр. Мира (остановочный пункт «УСЗН»), ул. 30 лет Победы (остановочный пункт «32 микрорайон») – в прямом и обратном направлениях;

– № 116 – движение будет осуществляться от остановочного пункта «Магазин 1000 мелочей» (с четной стороны пр. Ленина), далее остановочные пункты «ул. 50 лет ВЛКСМ» (пр. Ленина), «Агентство воздушных сообщений» (ул. Майская), «ул. Майская», «ул. Энергетиков» и далее по маршруту; при движении в обратном направлении от остановочного пункта «ул. Энергетиков» по б-ру Свободы, пр. Ленина (остановочный пункт «Магазин 1000 мелочей» – конечный).