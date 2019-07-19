​На дорожную компанию известного строителя Андрея Копайгоры продолжают сыпаться иски о банкротстве

Три иска о банкротстве с финансовыми претензиями на почти 14 млн рублей получила крупная сургутская компания «Автодорстрой» за последние три дня. Данные об этом опубликованы на портале Арбитражного суда Югры. Два иска подала нижневартовская судоходная компания «Аганречтранс» (о первом – на 671 тысячу рублей – СИА-ПРЕСС уже сообщал, второй иск – на 10,7 млн рублей), еще один – тюменская лизинговая компания «Перспектива» (2,5 млн рублей).

«С компанией все в порядке – она работает, зарабатывает деньги, выполняет свои обязательства, – заявил в разговоре с СИА-ПРЕСС Андрей Копайгора, владелец «Югорской промышленной корпорации», в которую входит «Автодорстрой». – Что касается исков – найдите в России компанию, на которую не подают в суд. Зачастую между юридическими лицами суды становятся инструментом даже не давления, а просто общения».

Связаться с представителями «Аганречтранса» и «Перспективы», подавших иски на «Автодорстрой», не удалось.

Ранее знакомые с ситуацией источники СИА-ПРЕСС рассказывали, что финансовые проблемы у «Автодорстроя» вполне реальны. Так, сургутская компания резко сократила объемы на ремонты и строительство дорог в Сургуте. Копайгора, в свою очередь, заявил, что «Автодорстрой» выполняет крупные региональные заказы. Согласно данным портала list-org.com, за последние несколько лет компания получила на государственных и муниципальных закупках контрактов на 14,6 млрд рублей.

Стоит отметить, что дела о банкротстве против «Автодорстроя» – далеко не единственная проблема известного в Югре бизнесмена Копайгоры. Его компания «ДЭП» пытается достроить дома, в которых задолжала квартиры дольщикам (те уже подают в суд из-за просрочек), а на самого Копайгору заведено уголовное дело о мошенничестве.