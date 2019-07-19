Эксперт ОНФ обвинил крупную газовую компанию в давлении из-за экологического расследования

Завод стабилизации конденсата имени Черномырдина (ЗСК), являющийся подразделением «Газпром Переработки», обвиняют в сбросе в Обь стоков, содержащих метанол. Сейчас проверку этих стоков проводит природоохранная прокуратура округа. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Югре Инна Бирук. По ее словам, процесс сброса мог продолжаться годами.

«В понедельник мы были там весь день с большой проверкой и вместе с природоохранной прокуратурой взяли пробы. Результатов лабораторных анализов пока нет, проверка продлена еще на месяц. Там такое загрязнение, что его уже не убрать. Огромный объем. Есть подозрение, что это не первый год длилось. Судя по спутниковым снимкам, загрязнение там было уже давно. Там брошено несколько труб и все стоки идут прямо в реку», – объяснила Инна Бирук.

Эксперт ОНФ также утверждает, что на нее оказывается давление со стороны Газпрома.

«Меня ведут до ЗСК, я не могу спокойно выйти из машины. Хотя я даже не нахожусь на территории завода и ни разу ее не пересекала. За все время моей работы со мной такого еще никогда не было», – рассказала эксперт. Она также сообщила, что с ней была журналист из издания «ФедералПресс», а также она сделал фото преследовавшей машины — но однозначно идентифицировать ее как служебный автомобиль ЗСК пока нельзя.

По информации ОНФ, общий объем стоков ЗСК, содержащих метанол, составляет 620 тысяч кубометров в год. Метанол относится к веществам 3-го класса опасности. Редакция СИА-ПРЕСС будет следить за ситуацией.

В пресс-службе ЗСК на звонки корреспондента СИА-ПРЕСС не ответили. Однако знакомые с историей инсайдеры на заводе высказали мнение, что преследования, о котором рассказывает Инна Бирук, на самом деле не было. «Где доказательства?» — сетуют представители ЗСК.

Редакция направила в «Газпром Переработку» официальный запрос.