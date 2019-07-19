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​Глава Сургута отреагировал на сатирический клип про улицу Ленина

Глава Сургута Вадим Шувалов высказался на тему нашумевшего клипа про улицу Ленина. «Даже Ленину не понравился бы вид проспекта Ленина! Такой вот тонкий намек на изобилие наружной рекламы в нашем городе я получил, посмотрев этот видеоролик. Спасибо автору за творческий подход и неравнодушное отношение к внешнему облику Сургута», – сказал градоначальник.

Далее он рассказал, что одну победу над стихийными вывесками городская власть одержала – тем фактом, что приняты правила распространения наружной рекламы. «Начатое дело мы продолжим и постепенно добьемся того, что улицы Сургута станут привлекательнее и чище», – резюмировал глава.

Автор клипа Антон Хралович в интервью СИА-ПРЕСС рассказал, что имел в виду куда более широкий спектр проблем, нежели одну только хаотичную рекламу. «Наш город северный, и у него есть определенный колорит, но в архитектуре и благоустройстве нет никакого посыла, – подчеркнул музыкант. – На улице Ленина нет деревьев — она не зеленая, неровная, какие-то заборчики, машины. В центре города два красивых объекта — здание «Сургутнефтегаза» и памятник Основателям Сургута, между ними еще есть прослоечка — фонтан рядом с «Сити Центром» и неподалеку зеленый пятачок с фигурами на газонах. Нужно привести пространство между двумя объектами к гармонии».

Посмотрите полное интервью Антона Храловича, где он рассуждает про современность улицы Ленина.


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Сегодня в 09:40, просмотров: 522, комментариев: 6


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Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 12:12
Как мелко плавает глава по сравнению с общественником Антоном Храловичем!
Astronom
не нравится
Сегодня в 12:30
корректор сиапресс в отпуск ушел?! автор текста так спешил что забыл ошибки поправить))
йося
не нравится
Сегодня в 13:06
Даешь проект реконструкции ул, Ленина!,
Публичный Проект!
Дизайнпроект предложенный независимыми архитекторами!
Конкурс детских рисунков на тему "наш любимый наш центральный проспект"
Даешь проект!
ПРОЕКТ,
ПРОЕКТ,
ПРОЕКТ!
йося
не нравится
Сегодня в 13:10
Да, кстати а что скажет, ну всмысле предложит кроме критики сама креативная молодежь вот прямо картинку картинку как может выглядеть проспект, а че? Критикуя предлагай
йося
не нравится
Сегодня в 13:13
А че депы скажут по этому поводу, где тот деп который избирался на этой территории, а кстати кто скажет кто этот деп?
Редакция СИА-ПРЕСС Astronom
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Сегодня в 13:15
Мы-то опечатки исправим. А вы как были мелким кляузником, так и останетесь.

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