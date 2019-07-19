​Глава Сургута отреагировал на сатирический клип про улицу Ленина

Глава Сургута Вадим Шувалов высказался на тему нашумевшего клипа про улицу Ленина. «Даже Ленину не понравился бы вид проспекта Ленина! Такой вот тонкий намек на изобилие наружной рекламы в нашем городе я получил, посмотрев этот видеоролик. Спасибо автору за творческий подход и неравнодушное отношение к внешнему облику Сургута», – сказал градоначальник.

Далее он рассказал, что одну победу над стихийными вывесками городская власть одержала – тем фактом, что приняты правила распространения наружной рекламы. «Начатое дело мы продолжим и постепенно добьемся того, что улицы Сургута станут привлекательнее и чище», – резюмировал глава.

Автор клипа Антон Хралович в интервью СИА-ПРЕСС рассказал, что имел в виду куда более широкий спектр проблем, нежели одну только хаотичную рекламу. «Наш город северный, и у него есть определенный колорит, но в архитектуре и благоустройстве нет никакого посыла, – подчеркнул музыкант. – На улице Ленина нет деревьев — она не зеленая, неровная, какие-то заборчики, машины. В центре города два красивых объекта — здание «Сургутнефтегаза» и памятник Основателям Сургута, между ними еще есть прослоечка — фонтан рядом с «Сити Центром» и неподалеку зеленый пятачок с фигурами на газонах. Нужно привести пространство между двумя объектами к гармонии».

Посмотрите полное интервью Антона Храловича, где он рассуждает про современность улицы Ленина.