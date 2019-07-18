​Сургутские дольщики пикетируют администрацию во время видео-конференции с замгубернатора Югры

В четверг, 18 июля, перед зданием администрации Сургута проводят пикет дольщики жилого комплекса «Любимый». Вкладчики дома №3 данного ЖК обеспокоены, что застройщик — строительная компания «Дорожно-эксплуатационное предприятие» — все еще не решил свои финансовые проблемы.

«У этого дома до сих пор в дорожных картах не обозначен генподрядчик, хотя 31 июля уже должен быть подписан договор, а в августе выход на строительство. Там самая высокая степень готовности, порядка 85 процентов, и на дострой требуется не более 100 млн рублей. В данный момент финансовая проблема застройщиком по-прежнему не решена», — заявили в беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС представители инициативной группы дольщиков.

Отметим, что сейчас в администрации Сургута проходит видеоконференцсвязь по вопросам участников долевого строительства с заместителем губернатора Югры Андреем Зобницевым. Таким образом дольщики хотят привлечь внимание правительства города и округа к решению проблемы.

Напомним, стало известно, что 23 июля губернатор Югры Наталья Комарова проведет в Сургуте совещание по вопросам проблемных объектов долевого строительства, куда будут приглашены в том числе дольщики.

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