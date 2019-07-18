​Губернатор Югры снова проведет встречу с дольщиками в Сургуте

Губернатор Югры Наталья Комарова уже во второй раз встретится с сургутскими дольщиками. Совещание пройдет 23 июля. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали представители инициативной группы вкладчиков. Дольщики пояснили, что на их обращения глава региона ответила в сообщениях через личный аккаунт в Instagram.

В департаменте общественных и внешних связей правительства Югры данный факт подтвердили. «Ключевой вопрос встречи – меры по решению проблем участников долевого строительства по ряду объектов в Сургуте. Это объекты ГК «Северстрой» и ООО «ДЭП», — пояснили СИА-ПРЕСС специалисты департамента, отметив, что помимо губернатора Югры в совещании примут участие глава Сургута Вадим Шувалов, представители окружных департаментов и службы жилищного и строительного надзора, представители застройщиков, а также инициативная рабочая группа участников долевого строительства.

Напомним, первая встреча Натальи Комаровой с сургутскими дольщиками прошла в мае этого года. Причиной для обсуждения проблем стали многочисленные обращения горожан с просьбой к главе региона вмешаться в вопрос строительства жилых комплексов компании «Северстрой» и «ДЭП». Вкладчики недовольны срывами сроков сдачи домов и опасаются остаться без денег и квартир.