​В «Тюменьэнерго» назначен новый гендиректор

Генеральным директором «Тюменьэнерго» назначен временно исполняющий обязанности главы компании Алексей Солдатенко – решение принял совет директоров предприятия.

Компания предоставляет услуги под брендом «Россети Тюмень» и отвечает за транспортировку и распределение электроэнергии в Тюменской области, Югре, а также Ямало-Ненецком автономном округе.

«Алексей Солдатенко исполнял обязанности главы компании с 26 июня 2019 года, с 18 июля он официально вступил в должность гендиректора», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС представители предприятия.

Новый руководитель уже ознакомлен с задачами, которые стоят перед компанией. Речь о реализации на территории присутствия концепции «Цифровая трансформация 2030», дальнейшее улучшение производственного и финансово-экономического показателя, а также развитие человеческого капитала.

«Алексей Солдатенко с первых дней в качестве главы «Россети Тюмень» проявил себя профессионалом, тонко разбирающимся в специфике региональной электроэнергетики. Уверен, он способен найти баланс между интересами потребителей и стабильным функционированием электросетевого комплекса, претворив в жизнь планы по его глубокой модернизации на основе самых современных технологических решений», - отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Напомним, 26 июня должность генерального директора покинул Александр Мелихов. Уход с поста он объяснил состоянием своего здоровья. Отметим, что Мелихов занял должность гендиректора в октябре 2018 года.