Компания, которая отвечает за обращение с отходами в Югре, недовольна тем, сколько мусора люди накапливают по нормам

Компания «Югра-Экология», являющаяся оператором по обращению с мусором в округе, недовольно теми нормами накопления отходов, которые действуют в муниципалитетах региона. По словам директора компании Павла Ващенко, количество фактически вывозимого мусора превышает нормы накопления, установленные на бумаге.

«По опыту работы в южной зоне Югры, где новые правила по обращению с мусором начали действовать раньше, мы вывозим отходов явно больше, чем указано в нормах накопления. Думаю, это вопрос мы будем прорабатывать с муниципалитетами», – отметил он.

Напомним, что сургутская администрация по предложению депутата муниципальной думы Игоря Бруслиновского сейчас прорабатывает механизм снижения норм накопления мусора в городе. По словам Павла Ващенко, это может сильно ударить по экономике «Югры-Экологии».

«Вступать в споры по поводу норм накопления мусора мы бы не хотели. Лучше бы в конструктивном диалоге это обсудить. Какие-то определенные выводы по поводу того, сколько фактически отходов мы вывозим из Сургута, можно будет сделать только по итогам июля, когда пройдет месяцы с начала нашей работы в городе», – высказал свою точку зрения Павел Ващенко.

Напоминаем, что ранее «Югра-Экология» объяснила, куда будет вывозиться мусор из Сургута, если до 2021 года у города не появится новый мусорный полигон.

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