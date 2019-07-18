​В частных секторах Сургута установили 100 мусорных контейнеров

В сургутских частных секторах устанавливают новые мусорные контейнеры. Суммарно 100 контейнеров уже установлены на улицах Щепеткина, Затонской, Школьной, Сургутской, Зеленой, Декабристов, Нагорной и Школьной. На очереди остальные улицы частного сектора.

Контейнеры в частном секторе города устанавливает транспортная компания «ПТК», которая является контрагентом регионального оператора по вывозу мусора «Югра-Экология».

Специалисты регоператора уточнили, что сейчас контейнеры ставят на необорудованные места, однако до ноября 2019 года в Сургуте появятся контейнерные площадки с бетонной основой. Уже начато строительство 90 контейнерных площадок. Отмечается, что в этих целях из резервного фонда администрации Сургута выделено 18 миллионов рублей.

Получить подробный комментарий от представителей компании «Югра-Экология» корреспонденту СИА-ПРЕСС не удалось, специалисты пресс-службы не ответили на звонки редакции.