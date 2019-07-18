В Сургуте пройдет армянский праздник Вардавар

28 июля в Сургуте состоится армянский национальный праздник Вардавар. Он уже в пятый раз подарит горожанам яркую программу с национальными песнями, танцами, театральными постановками, которые расскажут об истории армянского праздника.

Для всех желающих будут проходить конкурсы и спортивные соревнования, а также обряд освящения воды и массовое взаимное обливание. Считается, что в этот день вода обладает целебной силой.

«Формат праздника останется без изменений. Мы постарались наполнить площадки интересными мероприятиями. Всех гостей будет ждать сюрприз», — отметил организатор праздника Давид Егшатян.

Праздник будет проходить на бульваре ЖК «Четыре сезона» и начнется в 13:00.