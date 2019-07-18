Стало известно, куда Сургут будет отвозить свой мусор, если город не построит новый полигон ТКО

Мусор из Сургута будут вывозить в Нефтеюганский район, если к 2021 году у города не появится новый полигон ТКО. К тому моменту будет исчерпан ресурс действующего сургутского муниципального полигона. Об этом рассказал директор компании «Югра-Экология», которая является региональным оператором по обращению с ТКО в округе, Павел Ващенко на встрече с главой Сургута Вадимом Шуваловым.

«Если будут какие-то накладки или задержки, то новый полигон в Нефтеюганском районе, который сейчас строится, будет готов временно принимать мусор из Сургута. Кроме того, у города есть «Полигон ЛТД», который тоже может принимать отходы. Да, у него сесть проблемы с лицензированием и документацией, но он сейчас их активно решает и, думаю, к 2021 году решит», – объяснил Павел Ващенко.

Кроме того, он отметил, что ключевую роль в новой схеме обращения с мусором, которая начала действовать в Сургуте с 1 июля, играет сортировка и переработка отходов, а не их складирование:

Чем больше мы мусора отправим на переработку, тем меньше будет нагрузка на полигоны. Сейчас сургутский мусор отправляется на переработку в Тюмень и Екатеринбург. Как только в Югре будут готовы свои производства, то работать с отходами будут уже они.

Напомним, что с 1 июля в северной зоне Югры, в которую входит и Сургут, начал действовать новый порядок обращения с отходами. Почитайте о том, с какими сложностями столкнулась мусорная реформа в Сургуте и что по этому поводу думают известные жители города.