​В торговом центре «Агора» в Сургуте эвакуировали посетителей

Сегодня, 18 июля, около 13.30 произошла эвакуация посетителей и персонала торгового центра «Агора». Об этом сообщили пользователи соцсетей. По словам очевидцев, сработала пожарная сигнализация.

В пресс-службе МЧС Югры корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что сообщений о возгорании или пострадавших на данный момент не поступало. Специалисты сургутской полиции также отметили, что вызовов не было зафиксировано.

Сотрудники торгового центра отказались комментировать ситуацию в телефонном разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС.

Обстоятельства произошедшего будут выясняться.