​В торговом центре «Агора» в Сургуте эвакуировали посетителей

Сегодня, 18 июля, около 13.30 произошла эвакуация посетителей и персонала торгового центра «Агора». Об этом сообщили пользователи соцсетей. По словам очевидцев, сработала пожарная сигнализация.
В пресс-службе МЧС Югры корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что сообщений о возгорании или пострадавших на данный момент не поступало. Специалисты сургутской полиции также отметили, что вызовов не было зафиксировано.
Сотрудники торгового центра отказались комментировать ситуацию в телефонном разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС.
Обстоятельства произошедшего будут выясняться.
«Итоги недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 19 июля в 11.00