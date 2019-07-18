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​В Сургуте произошло задымление в подвале на улице Мелик-Карамова

Фото: k-inform.com
Фото: k-inform.com

В подвале жилого дома на улице Мелик-Карамова произошло задымление. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе МЧС Югры. Специалисты уточнили, что открытого горения не было, однако экстренные службы прибыли на место и устранили задымление. По словам сотрудников МЧС, пострадавших не зафиксировано. На данный момент причины задымления устанавливаются.

По неподтвержденной информации, в подвале этого дома расположен салон красоты.

Напомним, сегодня, 18 июля, ночью в квартире, расположенной на улице Ленина произошел пожар. Пострадавших — нет.


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Сегодня в 14:28, просмотров: 55, комментариев: 0


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