​В Сургуте улицу Геологическую соединят с Югорским трактом за 900 миллионов рублей

В Сургуте к Югорскому тракту хотят проложить новою дорогу. Она станет продолжением улицы Геологической, примыкающей к улице Мелик-Карамова. Дорога будет проходить между жилым комплексом «Возрождение» и КСК «Геолог» вплоть до объездной дороги.

На строительство планируется потратить более 900 миллионов рублей. Соответствующий конкурс объявлен 15 июля на сайте госзакупок, сейчас идет подача заявок на участие. Аукцион будет проведен 23 июля.

От заказчика проекта муниципального учреждения «Управление капитального строительства» оперативный комментарий получить не удалось. Специалисты обещали предоставить подробную информацию через официальный запрос.

Отметим, планы о продолжении улицы Геологической были озвучены еще в прошлом году, однако тогда сроки реализации проекта и его стоимость не уточнялись.