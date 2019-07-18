​В Сургуте произошел пожар в жилом доме на улице Ленина

В четверг, 18 июля, ночью в жилом доме в Сургуте произошел пожар. Возгорание зафиксировано в трехкомнатной квартире. Огонь повредил 25 квадратных метров площади. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала в пресс-службе МЧС Югры. Как уточнили специалисты, пострадавших нет.

«В 00.40 пожарные прибыли на место происшествия. Около девяти минут специалистам понадобилось на ликвидацию огня. Предварительный ущерб составил 50 тысяч рублей, спасено собственности на сумму порядка двух млн рублей», — заявили представители МЧС в беседе с СИА-ПРЕСС.

Также специалисты пояснили, что предварительная причина пожара связана с нарушением правил эксплуатации электрики.