​Полиция задержала наркокурьера с мефедроном в Белом Яре

В поселке Белый Яр Сургутского района задержан 25-летний мужчина, который пытался установить закладку наркотиков. У него был изъят газетный сверток с белым порошком. В его автомобиле нашлось еще 11 свертков с тем же содержимым.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе ОМВД по Сургутскому району, задержание произошло 11 июля около 18.00.

После химической экспертизы было выявлено, что изъятым веществом является наркотик мефедрон массой более 70 грамм. Мефедрон относится к группе амфетаминов, он также известен как «спиды».

Подозреваемый задержан, помещен в изолятор. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.