​В администрации Сургута подвели первые итоги мусорной реформы. Вопросов все еще больше чем ответов

В сургутской администрации прошла встреча главы города Вадима Шувалова с руководством регионального оператора по обращению с ТКО, компанией «Югра-Экология». На встрече подвели итоги перехода на новые правила обращения с мусором.

По словам директора «Югра-Экология» Павла Ващенко, региональный оператор столкнулся с некоторыми проблемами во время старта реформы.

«Не все контейнерные площадки были зафиксированы в списках, и не все юридические лица и ИП установили договорные отношения. Не все знают и понимают особенности взаимоотношений с региональным оператором, и как заключить договор», — отметил Павел Ващенко.

Отдельной темой стало обсуждение тарифа и правил обращения с мусором для жителей частных домов. По словам директора департамента промышленности Югры Кирилла Зайцева, опыт работы с ними был получен во время деятельности регоператора в южной зоне округа.

В дальнейшем «Югра-Экология» собирается сосредоточиться на внедрении раздельного сбора ТКО. При этом планируется, что размеры мусорного полигона уменьшится, чтобы снизить вред для экологии. После этого нужно будет построить новый мусорный полигон, на котором будет организовано сортировочное производство.

Также в «Югра-Экология» собираются наладить сбор опасных отходов: ртутьсодержащие лампочки, батарейки и т.д. Сроки, однако, названы не были.

На данный момент в Сургуте работает 25 подрядчиков, которые занимаются транспортировкой мусора в городе. Вадим Шувалов отметил, что рассчитывает на то, что в городе будут установлены недостающие мусорные контейнеры, и с улиц исчезнут несанкционированные свалки.

По словам заместителя главы города Николая Кривцова, сейчас в администрации выбирают между пластиковыми и металлическими контейнерами. Однако, как отметил Вадим Шувалов, у населения остается масса вопросов к новым правилам по обращению с ТКО — многие просто не смогли найти разъясняющую информацию.