В центре Сургута опять провалился асфальт

В Сургуте на улице 50 лет ВЛКСМ провалился асфальт и образовалась большая дыра. К удаче автомобилистов разрушения произошли не посреди дороги, а на парковочной зоне у жилого дома.

Дыру оцепили двумя колышками и белой лентой. Примечательно то, что буквально в понедельник, 15 июля, аналогичная ситуация сложилась на той же улице: посреди стоянки появилась дыра, в которую мог поместиться человек. Ее засыпали уже вечером.

СИА-ПРЕСС отправил запрос в пресс-службу администрации Сургута с вопросом, когда новый провал на 50 лет ВЛКСМ будет заделан, и по какой причине в одно и то же время произошли столь схожие разрушения. Мы опубликуем ответ после его получения.