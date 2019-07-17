В Сургуте таксист обобрал пьяного клиента на 178 тысяч рублей и украл золотую цепочку

Против жителя Когалыма, подрабатывающего таксистом, возбуждено уголовное дело: он украл большую сумму денег и золото у своего клиента, которого подвозил в сургутский аэропорт.

9 июля в Симферопольское отделение транспортной полиции обратился 29-летний мужчина, который заявил, что в аэропорту Сургута у него пропали 178 тысяч рублей и золотая цепочка. Полученную информацию полицейские передали сургутским коллегам, которые, проведя оперативно-розыскные мероприятия, установили личность и задержали подозреваемого.

«Преступником оказался водитель такси, который подвозил мужчину из Когалыма в аэропорт Сургута. Воспользовавшись тем, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, водитель похитил наличные из кошелька и снял с шеи золотую цепочку. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей», –– заявили в СО Сургутского ЛО МВД России на транспорте.

Отметим, что большая часть похищенного злоумышленником была изъята. СИА-ПРЕСС пытался связаться со следственным отделом Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте, но комментарии от них получить не удалось.