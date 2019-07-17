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«Такой здесь колхоз»: ​В Сургуте сняли сатирический ролик о проспекте Ленина

Сургутянин Антон Хралович вместе со своей командой снял сатирический ролик, в котором главным действующим лицом стал проспект Ленина. Стал не сам по себе — а в качестве собирательного образа российской улицы, облепленной многочисленными ларьками, ИП, вывесками и рекламой.

«Если в одном месте бросить какашку, то через некоторое время какашка превратится в большую кучу, а чтобы этого не произошло необходимо просто убрать ту самую маленькую какашку. В нашем случае, очевидно этого не произошло, поэтому на сегодняшний день мы имеем большую некрасивую кучу. И, наверное, самое лучшее всем вместе устроить некий субботник, в котором должны принять участие большое количество людей, чтобы в итоге посмотреть на результат своей работы. Мы решили сделать первый шаг. Надеюсь будут и следующие», — так описывает свое видео Антон Хралович.

Рассказывая СИА-ПРЕСС, почему он взялся за создание ролика, Антон отмечает, что его задумка была проста: «Сделать так чтобы по этой улице было приятно прогуляться».

О неопрятности проспекта Ленина на этой неделе также писал блоггер Евгений Яровой.


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Сегодня в 17:51, просмотров: 314, комментариев: 4


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:09
Прикольно.
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 18:22
Молодцы! круто и правдиво!!!
йося
не нравится
Сегодня в 18:34
Ну, так то оно так, дальше то чЕ?
Лев Гер
не нравится
Сегодня в 20:46
Действительно прикольно получилось. Давно пора вводить дизайн-Код в городе.

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