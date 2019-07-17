В Сургуте сотрудник благотворительного фонда избил бывшего заключенного

Накануне в сургутскую травматологию в бессознательном состоянии привезли мужчину с несколькими телесными повреждениями. Медики сразу сообщили о случившемся в дежурную часть УМВД.

Как сообщается, пострадавшего нашли в подъезде одного из домов по улице Киртбая. Им оказался 40-летний житель Сургутского района. Он проходил реабилитацию в благотворительной организации для бывших заключенных.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался 35-летний сургутянин, который является сотрудником того самого фонда помощи. Кроме того, мужчина ранее судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», — пояснили в пресс-службе УМВД. Название фонда не разглашается. Также СИА-ПРЕСС сообщили, что сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

По словам самого нападавшего, между ним и потерпевшим случился конфликт из-за того, что последний пришел в благотворительный фонд пьяным. Сотрудник несколько раз ударил его по голове и вынес в подъезд.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до восьми лет лишения свободы.